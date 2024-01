Basket | Eurolega 2023 2024 | derby di Belgrado alla Stella Rossa Pozzecco batte Trinchieri

Leggi su sportface

(Di giovedì 4 gennaio 2024) La diciannovesima giornata della regular season dell’si è aperta questa sera con i primi quattro match in programma. Spicca il fascino deldi, dove in una spettacolare cornice di pubblico e tifo laha battuto il Partizan per 88-72, al termine di un match virtualmente chiuso dai padroni di casa già nel primo tempo grazie al +21 con cui si è andati all’intervallo lungo. Serata da 13 punti e 7 assist per l’ex Virtus Milos Teodosic, con lache manda sei giocatori in doppia cifra tra cui Nedovic top scorer con 16 punti. Al Partizan non basta un Kevin Punter da 17 punti per evitare la nona sconfitta in questa...