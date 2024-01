Basket | con il Bayern Monaco l’Olimpia obbligata a tornare a vincere

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Sempre in emergenza, ma con le partite che diventano sempre meno e una classifica che torna ad allungarsi pericolosamente. L’EA7 Emporio Armani Milano ospita domani sera al Forum d’Assago ildopo il ko di misura subito al Pireo contro l’Olympiacos e per i ragazzi di Ettore Messina, nonostante le assenze, è d’obbligo una vittoria. Milano ha convinto contro i greci, con gli italiani entrati dalla panchina – da Flaccadori a Tonut, passando per l’exploit di Bortolani – che hanno dimostrato di poter tenere viva la squadra biancorossa anche con le assenze di Mirotic, Lo, Shields, Baron e Ricci, anche se alla fine è arrivata una sconfitta. Ma ora al bel gioco serve unire i risultati, con la zona play-in che è a 3 successi di distanza. Avversario di giornata unche, nonostante sia davanti ...

