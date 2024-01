Basket | Billy Baron si ferma di nuovo | out almeno 3 settimane Milano ancora in emergenza

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Non ha pace l’Olimpiae l’infermeria del club continua a vedere un via vai dei migliori elementi della squadra. Già fermo da qualche giorno, ora arriva la conchenon sarà a disposizione di Ettore Messina per quasi tutto il mese di gennaio. “A causa del colpo ricevuto allo stesso gomito destro già operato nel corso della gara giocata contro l’Asvel Villeurbanne, dopo ulteriori controlli, aè stato prescritto un periodo di 2-3di lavoro individuale, senza contatto” si legge sul sito dell’Olimpia, che così continua ad avere un’tra i piccoli. Perl’ennesimo stop, un calvario sinceramente incomprensibile con staff medici di questo livello., già ...

Che affiderà all' ex Miami Heat molti dei palloni chiave in una serata dove mancheranno però i vari Mirotic, Ricci, Shields e Lo, e pureBaron , che siederà in panchina ma senza licenza di ...Milano arriva alla sfida nelle condizioni peggiori possibili: oltre a Mirotic, Ricci e Maodo Lo, e conBaron a mezzo servizio, Messina prega di non dover fare a meno anche di Shavon Shields , ...Non ha pace l’Olimpia Milano e l’infermeria del club continua a vedere un via vai dei migliori elementi della squadra. Già fermo da qualche giorno, ora arriva la conferma che Billy Baron non sarà a di ...Intervistato da Giacomo Chiuchiolo su “La Ragione”, il Presidente della Lega Basket Serie A Umberto Gandini ha fatto il punto sull’impiantistica in Italia, paragonando anche ...