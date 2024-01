Basket | Billy Baron si ferma ancora | out almeno 3 settimane Milano ancora in emergenza

Che affiderà all' ex Miami Heat molti dei palloni chiave in una serata dove mancheranno però i vari Mirotic, Ricci, Shields e Lo, e pureBaron , che siederà in panchina ma senza licenza di ...Milano arriva alla sfida nelle condizioni peggiori possibili: oltre a Mirotic, Ricci e Maodo Lo, e conBaron a mezzo servizio, Messina prega di non dover fare a meno anche di Shavon Shields , ...Tutto pronto per la Frecciarossa Final Eight 2024 (in programma al PalaOlimpico di Torino dal 14 al 18 febbraio), che prevede in questa edizione l’inserimento della Coppa Italia della ...BASKET, SERIE A - L'EA7 Emporio Armani Milano ha comunicato che Billy Baron dovrà osservare un periodo di tre settimane di allenamenti senza contatto per il col ...