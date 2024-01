Barbie agli Oscar come sceneggiatura adattata nonostante la campagna fatta per lo script originale

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Laconcorrerà la categoria "non" poiché i suoi personaggi sono parte di un franchise pre-esistente.ladella Warner Bros. per iscriverenella categoria della miglioredi quest'anno, ladi Greta Gerwig e Noah Baumbach concorrerà in quella per la. Le nominationsaranno annunciate martedì 23 gennaio. Le votazioni si svolgeranno dall'11 al 16 gennaio di quest'anno. Il comitato esecutivo del Writers Branch - guidato dai presidenti dell'Academy Howard A. Rodman, Eric Roth e Dana Stevens - ha considerato quella diuna...

