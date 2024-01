Barbara d’Urso pronta a parlare? In atto una vera e propria ' ' gara per contendersela' '

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Dopo l’addio a Mediaset e la scadenza del contrpotrebbe scegliere un programma Rai per rivelare tutta la verità.

Anche per Barbara D’Urso è iniziato un nuovo anno , e di certo dopo la fine del contratto che la legava a Mediaset fino a dicembre, per l’ex volto di ... (diredonna)

Barbara D’Urso è finalmente una donna libera: il suo contratto con Mediaset è giunto al termine e ore le emittenti fanno a gara per accaparrarsela! ... (donnapop)

... Myrta Merlino - nuova conduttrice di Pomeriggio Cinque - si è lasciata andare a delle dichiarazioni che molti hanno letto come delle frecciatine all'ex conduttrice del suo programma,. ...Myrta Merlino prima che l'Amministratore Delegato di Mediaset Pier Silvio Berlusconi le affidasse la conduzione di Pomeriggio Cinque al posto disi era occupata soprattutto di economia e politica, avendo condotto per nove anni su La7 L'aria che tira . E così per la prima volta la conduttrice si è trovata ad avere a che fare con ...