Barbara d’Urso | dove e quando la rivedremo in tv? Interviene la conduttrice | gara in Rai e non solo per averla

(Di giovedì 4 gennaio 2024) La fine del 2023 ha segnato anche la piena libertà professionale di, che ha definitivamente messo fine al contratto che la legava ancora a Mediaset. Adesso, dunque, lapotrà serenamente ragionare sul suo futuro lavorativo che potrebbe vederla impegnata in Rai o anche altrove.lain... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Di recente Flavia Vento ha rilasciato una intervista a Turchese Baracchi per il suo programma che va in onda su Radio Cusano Campus. Durante ... (metropolitanmagazine)

Anche per Barbara D’Urso è iniziato un nuovo anno , e di certo dopo la fine del contratto che la legava a Mediaset fino a dicembre, per l’ex volto di ... (diredonna)

"Tutti la vogliono in Rai": l'ultima spifferata suBeatrice Luzzi ha lasciato la Casa di Cinecittà per l'improvvisa perdita del padre. A dare la notizia, direttamente la pagina ...Uno fra questi di certoche è stata tagliata fuori dal suo programma di Canale 5 e sostituita con Myrta Merlino, scatenando però l'ira di alcuni fan che avrebbero deciso di non seguire ...