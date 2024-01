Banca Ifis | triplicato l' impatto sociale di ogni euro investito sui giovani atleti del CONI

(Di giovedì 4 gennaio 2024)rafforza il proprio sostegno al mondo dello sport e aierogando al– Comitato Olimpico Nazionale Italiano –, per il terzo anno consecutivo, un finanziamento destinato a borse di studio pari a 160milache saranno distribuite ai medagliati juniores del 2023. L'iniziativa è stata presentata alla stampa lunedì 18 dicembre presso la Sala Giunta deldal Presidente del Comitato Olimpico, Giovanni Malagò, e dal Presidente di, Ernesto Fürstenberg Fassio, che per l'occasione ha illustrato i risultati dell'applicazione del modello di “misurazione d'”, sviluppato dallacon il Politecnico di Milano, a questa attività dedicata ai ...

Banca Ifis rafforza il proprio sostegno al mondo dello sport e ai giovani erogando al CONI – Comitato Olimpico Nazionale Italiano –, per il terzo ... (tpi)

Condividere i profitti per produrre benessere, generare altra ricchezza, valore economico, sociale, aumentare le possibilità. Di tutti. Quando un ... (ilfoglio)

... Fabio Innocenzi (ex Intesa, Carige e Popolare Verona) e l'ex Popolare Vicenza eLuciano Colombini, Massimo Mazzega (Cassa Venezia e Alba Leasing), ma anche giovani di talento che non sono ......1146 euro Acconto esercizio 2023 20 novembre 2023 22 novembre 2023 Dividendi MidCap Società Proposta di dividendo Tipologia Data di stacco Data di pagamento1,2 euro Acconto esercizio 2023 ...Lo strumento è stato usato nelle recenti operazioni di Bper, Banco Bpm, Unicredit e Banca Ifis. I benefici sono legati a minori costi, semplificazione delle procedure e utilizzo del diritto italiano d ...Banca Ifis rafforza il proprio impegno per l’inclusione sociale e il sostegno alle fasce più deboli della società donando un milione di euro alla Fondazione Banco Alimentare Onlus. La donazione che ...