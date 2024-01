Autonomia | Zaia | Grazie a Meloni per riferimento chiaro e inequivocabile

(Di giovedì 4 gennaio 2024) (Agenzia Vista) Roma, 04 gennaio 2024 "Ringrazio la Presidenteper il, diretto,all', letta con eccezionale lucidità nella sua caratteristica portante: l'non è togliere a una Regione per dare a un'altra, ma dare a ogni Regione un'occasione storica per un'assunzione di responsabilità diretta, cominciando a gestire con oculatezza e senza sprechi le proprie risorse, e potendo così legittimamente puntare a gestire direttamente nuove competenze. Con questo suo intervento, laha spazzato via mesi, anni di letture nebulose e interessate, come il concetto inusitato di secessione dei ricchi". E' il commento del presidente della Regione Veneto, Luca, al passaggio della conferenza stampa della ...

