Australian Open | chiunque potrebbe affrontare Nadal al primo turno Lo spauracchio che spaventa anche Djokovic e Sinner

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Rafaelha fatto il proprio ritorno in campo dopo praticamente un anno di inattività e si è subito dimostrato in una pimpante condizione fisica. Il fuoriclasse spagnolo ha infatti fornito un paio di prestazioni decisamente convincenti al torneo ATP 250 di Brisbane, surclassando prima l’austriaco Dominic Thiem (7-5, 6-1) e poi l’o Jason Kubler (6-1, 6-2). Il mancino di Manacor ha così staccato il biglietto per i quarti di finale, dove sarà chiamato adl’altro padrone di casa Jordan Thompson. Sulla carta non dovrebbe essere un impegno proibitivo per il 37enne, che ha già messo nel mirino una potenziale semifinale contro il bulgaro Grigor Dimitrov (favorito contro l’o Hijikata) e l’annunciato atto conclusivo contro il danese Holger Rune (atteso prima dal padrone di casa Duckworth e poi ...

