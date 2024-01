Australian Open 2024 | primo allenamento per Jannik Sinner a Melbourne | preparazione con una promessa australiana

Leggi su oasport

(Di giovedì 4 gennaio 2024)ha ufficialmente iniziato la sua avventura in Australia. L’altoatesino, dopo essersialacremente nell’ultimo mese tra Alicante (Spagna) e Montecarlo, ha preso il volo pere oggi ha iniziato il proprio lavoro nella struttura che ospiterà glidal 14 al 28 gennaio. Come è noto,e il suo staff tecnico hanno deciso di non disputare alcun torneo ufficiale prima dello Slam. Il motivo era per consentirgli di recuperare le energie, visto lo strepitoso finale di stagione suggellato dal trionfo in Coppa Davis, e di lavorare sui punti deboli: il fondo atletico e le variazioni nel suo tennis.non si è di certo risparmiato, dando conferma della sua grande dedizione. E così, giunto nelle ultime ore ...