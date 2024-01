Leggi su giornaledellumbria

(Di giovedì 4 gennaio 2024) INSERITO DA: Orienta spa – IL GIORNO: 06/12/2023 SETTORE: Tecnici e PeritiSEDE DI LAVORO: Perugia Orienta Spa, ricerca per azienda cliente di Gubbio un/una . La risorsa si occuperà di verifiche ispettive presso le sedi dei consorziati, dislocati in tutta Italia nel periodo gennaio-aprile, mentre sarà impiegata in sede a Gubbio nei restanti mesi con i seguenti orari: lun-ven 8:30-13:00/14:30-18:00 Requisiti: automunito/a (rimborsi chilometrici per trasferte); titolo di studio diploma; disponibilità immediata e full time Si offre contratto a tempo determinato con prospettive di inserimento a tempo indeterminato. CANDIDATI PER QUESTO LAVORO » il Giornale dell'Umbria - il giornale on line dell'Umbria.