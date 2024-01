Atti persecutori verso ex collega | Pensati morta Arrestato 31enne

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Un uomo di 31 anni è statoin flagranza differita dalla polizia Postale in quanto gravemente indiziato per il compimento di numerosicommessi negli ultimi due mesi nei confronti di una exdi lavoro. La giovane vittima, dipendente di una società multinazionale di consulenza, a novembre si era rivolta proprio alla polizia Postale di Roma per denunciare una serie di episodi allarmanti.

158 provvedimenti così suddivisi:84 avvisi orali, 7 ammonimenti per, 13 ammonimenti per violenza domestica, 11 Daspo e ben 43 Divieti di Accesso alle aree urbane(DACUR).