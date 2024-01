Attentato in Iran | Isis rivendica

l’Isis ha rivendica to la responsabilità del l’attentato compiuto ieri al mausoleo del generale Qassem Soleimani di Kerman, in Iran . Due bombe ... (open.online)

La7.it - "L'Isis ha rivendicato la responsabilità delle esplosioni di mercoledì a Kerman , in." Lo riferisce l'agenzia Reuters, che ha citato il canale Telegram dello Stato Islamico. Il ...L'Isis ha rivendicato la responsabilità delle due esplosioni a Kerman, in, con un post su Telegram citato da Al Arabiya online. .L’autoproclamato Stato islamico ha rivendicato con un messaggio diffuso su Telegram l’attentato di mercoledì nella regione iraniana di Kerman, dove una folla stava partecipando alle commemorazioni nel ...L’Isis ha rivendicato un attentato avvenuto a Kerman, in Iran. Sui social, lo Stato Islamico ha scritto: “Colpire ebrei e cristiani ovunque essi si trovino”. La guerra in Medioriente è giunta ormai al ...