Atp Brisbane | Nadal vince ancora | “Mi sento ancora competitivo” – VIDEO

Leggi su notizie

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Lo spagnolo distrugge Kubler in due set lasciando all’avversario soltanto 3 game (6-1, 6-2): “Più gioco e più miin forma”. L’ex numero 1 ha già scalato 200 posizione in classifica Bentornato Rafael, per la seconda volta! Lo spagnolo ha vinto di nuovo all’Atp didopo l’esordio straordinario contro Thiem, a 349 giorni dalla sua ultima partita. Stavolta si è dovuto inchinare Jason Kubler, piegato senza pietà in due set: un 6-1 6-2 che non ha avuto storia storia. Soltanto tre game lasciati all’avversario. Rafaelha scalato 200 posizioni grazie alle due vittorie centrate a: “Mi, più gioco e più entro in forma”, ha spiegato dopo la vittoria contro Kubler (Ansa Foto) – ...