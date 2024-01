Atp Brisbane | Nadal batte Kubler e vola ai quarti

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Lo spagnolo ha prevalso in due set con il punteggio di 6-1 6-2 Uno strepitoso Rafaell'australiano Jasonall'Atp 250 diin corso in Australia eaidi finale del torneo. Lo spagnolo ha prevalso in due set con il punteggio di 6-1 6-2 in un'ora e 22 minuti.

(Adnkronos) – Uno strepitoso Rafael Nadal batte l'australiano Jason Kubler all'Atp 250 di Brisbane in corso in Australia e vola ai quarti di finale ... (periodicodaily)

Dominio di Rafa Nadal , che dopo aver battuto Thiem ha superato anche l'australiano Jason Kubler al secondo turno dell'250 di. Lo spagnolo ha conquistato i quarti di finale in scioltezza, chiudendo in due set (6 - 1, 6 - 2) e in totale controllo della partita. A catturare l'attenzione dei tifosi, però, è ...Rafa Nadal vince ancora . Dopo la vittoria contro Thiem , la prima dopo un lungo anno d'assenza, lo spagnolo supera anche l'australiano Jason Kubler nel secondo turno dell'250 di. Nadal vola ai quarti di finale , dove sfiderà Thompson : Rivivi la ...Missione compiuta per Rafael Nadal. Lo spagnolo continua a vincere a convincere nel suo grande ritorno. Il fuoriclasse spagnolo ha sconfitto negli ottavi di finale dell'ATP250 di Brisbane (Australia) ...Dopo il primo set vinto su Kubler nell'ATP 250 di Brisbane, Nadal ha lasciato il campo per un toilet break più lungo del previsto. L'arbitro non fa sconti e ha dato warning al maiorchino al rientro ...