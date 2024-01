ATP Brisbane 2024 | Thompson aspetta Nadal | Dimitrov strapazza Altmaier

Leggi su oasport

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Si sta completando anche la parte inferiore del tabellone di, quella in cui è inserito Rafa, in campo attorno alle 9.30 italiane contro Jason Kubler. Nel caso di successo, avrà contro un altro australiano in Jordan, che non ha dovuto nemmeno faticare per accedere ai quarti di finale a causa del forfait di Ugo Humbert, fermato da una sindrome influenzale. Australia che sorride anche con Rinky Hijikata, capace di avere la meglio sul ceco Tomas Machac in una partita lottata, durata due ore e mezza e chiusasi soltanto al tiebreak del terzo set. A salvarlo è la sua capacità di non mollare un centimetro: sono dieci le palle break salvate su tredici concesse, numeri da difensore duro e puro. Infine, comodo successo di Grigorsu Daniel. Il bulgaro si fa beffe del suo ...