ATP Brisbane 2024 | Rafael Nadal demolisce Kubler e accede in scioltezza ai quart

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Missione compiuta per. Lo spagnolo continua a vincere a convincere nel suo grande ritorno. Il fuoriclasse spagnolo ha sconfitto negli ottavi di finale dell’ATP250 di(Australia) il padrone di casa, Jason(n.102 del ranking) con il punteggio di 6-1 6-2. Un’autentica mattanza quella di Rafa, in cui si sono visti anche colpi d’alta scuola. In sostanza, se contro Dominic Thiem i complimenti si erano sprecati, anche in questo caso non si può fare altrimenti. Sul cammino del maiorchino, quindi, ci sarà un altro australiano, ovvero Jordan Thompson, che ha approfittato del ritiro senza giocare di Ugo Humbert. Nel primo set l’avvio diè ad altissima intensità. Grande spinta quella di Rafa che infila un parziale di 10-1, valso due break di vantaggio (0-4). Il povero ...