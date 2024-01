Atp 250 Hong Kong 2024 | Rublev piega Broady | Ofner la spunta su Struff dopo tre tie-break

Leggi su sportface

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Nella mattinata di oggi sono andati in archivio gli ottavi di finale dell’Atp 250 di. Un bruttoriesce ad evitare per un pelo i tre set contro il qualificatovincendo 6-4 7-6(8) in quasi due ore di gioco. Il russo serve solo il 55% di prime e fatica più del previsto contro un avversario che, soprattutto su cemento, sarebbe dovuto essere innocuo. Nel secondo set, il numero 5 del mondo recupera all’ultimo undi svantaggio togliendo la battuta aa 0 sul 5-4 arrivando al tie-. Tie-in cui prima salva tre set, e poi chiude alla prima occasione accedendo ai quarti di finale dove incontrerà Fils. Il francese ha battuto non senza difficoltà Huesler 7-5 7-5 in due ore di tennis. Il classe 2004, best ranking al 35° ...