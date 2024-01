Atletica | Nadia Battocletti cerca il colpaccio al Campaccio | le avversarie nel Cross della Befana

(Di giovedì 4 gennaio 2024)sarà una delle grandi protagoniste al, tradizionaledell’Epifania valido come tappa del World AthleticsCountry Tour (livello gold). L’azzurra ha tutte le carte in regola per fare sognare a San Giorgio su Legnano (in provincia di Milano) nella giornata del6 gennaio. Dopo aver vinto la BOclassic a San Silvestro, regalando all’Italia quel sigillo lungo le strade di Bolzano che mancava dal 1988, la primatista italiana proverà a risplendere anche nel primo appuntamento del nuovo anno solare. Fortemedaglia d’argento conquistata agli Europei di, la trentina proverà a vincere questa Classica che all’Italia manca addirittura dal 1994 con Silvia Sommaggio. Leprincipali di...

Dal 1994, anno in cui trionfò Silvia Sommaggio, non si registra la vittoria di un'italiana: tenterà l'impresa la forte azzurraBattocletti, argento agli ultimi Europei di cross a Bruxelles. ..."Davvero molto felice - sorrideBattocletti - per aver vinto qui, praticamente in casa. Ero fiduciosa perché gli ultimi allenamenti sono andati benissimo e sentivo il tifo degli spettatori, man ...Nadia Battocletti sarà una delle grandi protagoniste al Campaccio, tradizionale Cross dell'Epifania valido come tappa del World Athletics Cross Country Tour (livello gold). L'azzurra ha tutte le carte ...Tutto pronto per l'edizione numero 67 del Campaccio, atteso appuntamento di corsa campestre in programma sabato 6 gennaio a San Giorgio su Legnano, in Lombardia. Al via anche la cuneese del Battaglio ...