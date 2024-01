Atalanta | la soluzione all’assenza di Lookman è in casa | CDK e Miranchuk brillano in Coppa

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Bergamo. Un’iniezione di fiducia smisurata, frutto di una prestazione che potrebbe rappresentare la definitiva sterzata in una stagione fino a qui a due facce. Charles De Ketelaere e Aleksejsono stati gli assoluti protagonisti del passaggio del turno dell’inItalia, una partita senza storia in cui i nerazzurri hanno acquisito la qualificazione ai quarti di finale con una disinvoltura spontanea e incoraggiante. Alla prima gara ufficiale senza Ademola, partito con la nazionale nigeriana per lad’Africa che si aprirà sabato 13 gennaio, le due stelle fino ad ora meno luminose nel parco attaccanti a disposizione di Gian Piero Gasperini hanno battuto un colpo importante e offerto un saggio delle loro indiscutibili qualità tecniche. Da inizio stagione sia il belga che ...

In casa Atalanta è ancora emergenza difensiva: in attesa del mercato di gennaio, che servirà alla società per acquistare... (calciomercato)

LaGian Piero Gasperini , uno che se ne intende in quanto a talenti da rilanciare. L'acquista il belga con la formula del prestito con diritto di riscatto. In nerazzurro De ...... direttore sportivo dell', ha voluto parlare a Sport Mediaset a fine gara contro il Sassuolo del calciomercato nerazzurro. "Per il rinnovo di Muriel c'è tempo: ma troveremo una...All'interno dell'edizione odierna de La Nazione si fa il punto su quali potrebbero essere le soluzioni alternative in caso la Fiorentina dovesse dire definitivamente no ...Dopo le clamorose eliminazioni di Napoli ed Inter dal tabellone della Coppa Italia, ieri (martedì 2 gennaio) Milan-Cagliari ha riaperto il sipario sugli Ottavi di finale del torneo. I rossoneri, favor ...