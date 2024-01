Atalanta | con Hien arriva anche Diao | ecco il bomber della Primavera nato a Girona

La situazione attuale per quanto concerne Infortuni in casa Atalanta : le condizioni di Toloi , Adopo , El Bilal e Hateboer a Zingonia Oggi ... (calcionews24)

L'riavrà probabilmente a disposizione Michel Adopo in occasione della trasferta di domenicala Roma. Il francese, che ha saltato l'ottavo di Coppa Italia col Sassuolo per una lombalgia, sta ...La società offre un contratto fino al 2028un ingaggio da 3,5 milioni netti a stagione. Il ... Luis Muriel Squadra:Ruolo: Attaccante Età: 31 anni Valore sul mercato: 3.5 milioni Dal primo ...Ore 23:40 – Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato a Mediaset dopo la partita col Cagliari, valida per gli ottavi di Coppa Italia 2023/24 Pagelle Milan Cagliari Coppa Italia: Treno Hernandez, ...Derby all’orizzonte, ma prima l’Atalanta. E il rinnovo di Mourinho ... Si prepara da sola, non solo in campo ma anche con l’aiuto dei tifosi. Poi c’è poco da fare, o fai la differenza o non la fai. Un ...