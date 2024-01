Assisi | puledrina nata a Capodanno | ha un cuore bianco sulla fronte – Foto

L'allevatore Carfagna: "Segno divino che mi dice di non mollare". Ora bisognerà trovarle un nome Unacon un cuore bianco in fronte è nata adil giorno di Capodanno ( guarda la Gallery ). Una 'macchia' sul muso sulla cucciola dal manto baio che l'allevatore Sergio Carfagna, 68 anni, ...L'allevatore Carfagna: "Segno divino che mi dice di non mollare". Ora bisognerà trovarle un nome Unacon un cuore bianco in fronte è nata adil giorno di Capodanno ( guarda la Gallery ). Una 'macchia' sul muso sulla cucciola dal manto baio che l'allevatore Sergio Carfagna, 68 anni, ...