Assegno unico e universale | pagamenti dal 17 gennaio | il calendario

(Di giovedì 4 gennaio 2024) (Adnkronos) – L’Inps comunica che per le rate di, ildei“in assenza di variazioni, nel periodo– giugno 2024” prevede le seguenti date: 17, 18, 19; 16, 19, 20 febbraio; 18, 19, 20 marzo; 17, 18, 19 aprile; 15, 16, 17 maggio; 17, 18, 19 giugno. Il pagamento della prima rata avverrà di norma nell’ultima settimana del mese successivo alla domanda, con l’accredito dell’importo delle rate spettanti in caso di conguaglio, sia a credito sia a debito. L’Inps ricorda anche che le domande per l’per i figli a carico già presentate valgono anche per le annualità successive, fatto salvo l’onere per gli utenti di comunicare eventuali ...

... in media, il 30% in meno rispetto all'uomo), si somma un'ulteriore penalizzazione per quelle mamme e papà di prole numerosa che, al netto dell'assegno unico e delle detrazioni per i figli over '21, ...gennaio 2024, date L'Assegno Unico Figli è una prestazione economica che spetta alle famiglie con figli a carico fino ai 21 anni, a prescindere dal reddito. L'importo varia in base al ...L'Inps ha comunicato il calendario dei pagamenti per le rate dell' Assegno Unico e Universale nel periodo da gennaio a giugno 2024. Salvo eventuali variazioni, le date previste sono le seguenti: 17, ...