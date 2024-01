Assegno unico e universale | pagamenti dal 17 gennaio | il calendario

Per ottenere l'e universale per i figli a carico nel 2024 non servirà una nuova domanda ma sarà valida quella già presentata negli anni scorsi. Servirà invece la Dichiarazione sostitutiva unica ...Per ottenere l'e universale per i figli a carico nel 2024 non servirà una nuova domanda ma sarà valida quella già presentata negli anni scorsi. Servirà invece la Dichiarazione sostitutiva unica ...Per l'84% dei nuclei accedere al credito per l'acquisto di una casa è impossibile. Extra-costi e zero tutele aumentano la sensazione di essere discriminati ...L’Inps comunica che per le rate di Assegno Unico e Universale, il calendario dei pagamenti “in assenza di variazioni, nel periodo gennaio – giugno 2024” prevede le seguenti date: 17, 18, 19 gennaio; 1 ...