Assegno inclusione | primi pagamenti in arrivo dal 26 gennaio

(Di giovedì 4 gennaio 2024) A partire dal 26saranno accreditate le prime somme dell’di, la misura di sostegno economico, sociale e professionale voluta dal Governo Meloni, che prenderà il posto del Reddito di cittadinanza. A comunicare la data del via aiè stata l’Inps in una nota, nella quale ricorda che per ricevere il sussidio è necessario, oltre a inviare la richiesta, effettuare l’iscrizione al sistema informativo disociale e lavorativa (Siisl) e sottoscrivere il patto di attivazione digitale del nucleo familiare. Il calendario Gli accrediti del 26riguarderanno le domande per l’Adi presentate dal 18 dicembre al 7, ma lo stesso Istituto di previdenza ha pubblicato il calendario con le date degli altri accrediti per i ...

