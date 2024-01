Assegno di inclusione | tutto quel che c’è da sapere per averne diritto

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Pubblicato il 4 Gennaio, 2024 Con il 2024 si è detto addio al reddito di cittadinanza con l’introduzione dell’di. Le domande per ottenere il beneficio si sono potute inviare in autonomia al sito www.inps.it già dal 18 dicembre scorso ma è possibile farlo attraverso i Caf dal prossimo lunedì, 8 gennaio. E la stessa Inps ha comunicato che “dal 26 gennaio farà i primi accrediti” relativi alle domande “presentate dal 18 dicembre al 7 gennaio e comunque entro il mese di gennaio 2024” ma con il Patto di Attivazione Digitale (Pad) sottoscritto. Per rendere più comprensibile il percorso di accesso il ministero del Lavoro ha pubblicato una piccola guida per i beneficiari dell’assegni die arriverà subito anche una campagna informativa. Con l’Adi, il decreto Lavoro mette in protezione i nuclei ...

Con il 2024 si è detto addio al reddito di cittadinanza con l'introduzione dell'di. Le domande per ottenere il beneficio si sono potute inviare in autonomia al sito www.inps.it già dal 18 dicembre scorso ma è possibile farlo attraverso i Caf dal prossimo lunedì,...