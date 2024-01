Assegno di inclusione | Inps | dal 26 gennaio al via primi accrediti

(Di giovedì 4 gennaio 2024) L'Istituto ricorda che per poter accedere al beneficio è necessario presentare la domanda di Adi Dal 262024 l’farà irelativi alle domande didipresentate dal 18 dicembre al 7(e comunque entro il mese di2024). Lo comunica l'Istituto in una nota. Si ricorda che

Per rendere più comprensibile il percorso di accesso il ministero del Lavoro ha pubblicato una guida per i beneficiari dell'assegni di inclusione e ... (247.libero)

Dal 26 gennaio 2024 l'Inps farà i primi accrediti relativi alle domande didipresentate dal 18 dicembre al 7 gennaio (e comunque entro il mese di gennaio 2024). Lo comunica l'Istituto in una nota. Si ricorda che per poter accedere al beneficio è ...ROMA - Dal prossimo 26 gennaio 2024 l'Inps farà i primi accrediti relativi alle domande didipresentate dal 18 dicembre al 7 gennaio e comunque entro il mese di gennaio 2024, in presenza di Patto di Attivazione digitale (PAD) sottoscritto entro lo stesso mese e con esito ...L'Istituto ricorda che per poter accedere al beneficio è necessario presentare la domanda di Adi ...Il vicesindaco Andreoni: "Su oltre 14mila famiglie, 180 percepiscono il reddito di cittadinanza. Aperte le richieste per assegni di inclusione" ...