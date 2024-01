Assegno di inclusione | Inps | dal 26 gennaio al via primi accrediti

(Di giovedì 4 gennaio 2024) (Adnkronos) – Dal 262024 l’farà irelativi alle domande didipresentate dal 18 dicembre al 7(e comunque entro il mese di2024). Lo comunica l’Istituto in una nota. Si ricorda che per poter accedere al beneficio è necessario presentare la domanda di Adi, effettuare l’iscrizione al sistema informativo disociale e lavorativa (Siisl) e sottoscrivere il patto di attivazione digitale del nucleo familiare. In caso di sottoscrizione tardiva del pad l’spiega che ”il riconoscimento del beneficio decorrerà dal mese successivo a quello di sottoscrizione del pad stesso”. L’Istituto ha previsto una campagna di comunicazione per sollecitare i ...

Con il 2024 oltre al 2023 abbiamo detto addio anche al Reddito di Cittadinanza per dare il benvenuto all'di. Ma come funziona Come si fa domanda Chi ne ha diritto Ecco qualche risposta alle varie e possibili domande.di, come fare domanda Le domande per ottenere ...Dal 26 gennaio 2024 l'INPS mette in pagamento l'diper le domande presentate dal 18 dicembre al 7 gennaio. Stessa data per le richieste inoltrate entro fine gennaio nel caso in cui il Patto di Attivazione digitale (PAD) risulti ...Le prestazioni di sostegno alle famiglie impegneranno 24,3 miliardi di euro. Per l'assegno di inclusione è stata stimata una spesa di cinque miliardi e mezzo di euro (reddito e pensione di ...ROMA – Dal 1 gennaio 2024 addio al reddito di cittadinanza. Introdotto dal governo l’assegno di inclusione. Le domande per ottenere il beneficio si possono inviare autonomamente al sito www.inps.it ...