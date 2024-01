Assegno di inclusione 2024 | chi ne ha diritto e come chiederlo

(Di giovedì 4 gennaio 2024)di. Dal 1° gennaio è in vigore il nuovo provvedimento che soppianta definitivamente il Reddito di Cittadinanza. Ilè l’anno dell’di. La misura ha fatto discutere approfonditamente nel 2023 e anche prima. Il motivo è la corrispettiva messa da parte del Reddito di Cittadinanza. La misura cavallo di battaglia del Movimento Cinque Stelle non esiste più: lo scontro politico si è consumato proprio su questo aspetto, con numerose famiglie (più di 120mila) che rischiano di rimanere fuori dal provvedimento. Di miliardi, in termini di numeri, se ne risparmiano due a fronte degli otto spesi in precedenza. Questa la tesi di chi ha proposto la misura. Nello specifico Giorgetti – attuale Ministro dell’Economia – e Giorgia Meloni, Presidente del ...

Discorso diverso se invece l'Isee serve per accedere ad altre misure, come ad esempio l'Assegno di Inclusione. Quando rinnovare l'Isee 2024, tutte le scadenze per ogni bonus percepito. Primi Accrediti dal 26 Gennaio. L'Inps ha annunciato che a partire dal 26 gennaio 2024 saranno effettuati i primi accrediti relativi alle domande di Assegno di Inclusione presentate nel periodo dal 18 dicembre al 7 gennaio. Questo comunicato fa parte dell'impegno dell'Istituto nel garantire tempestività nel riconoscimento dei benefici previsti. In caso contrario, si avrà diritto solo all'importo minimo. L'Assegno di Inclusione (ADI) è una nuova misura che sostituisce il Reddito di Cittadinanza.