Assedio informatico Così gli hacker russi hanno neutralizzato le comunicazioni ucraine

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Una penetrazione informatica di dimensioni massicce, tra le più estese registrate dall’inizio della guerra, ma capace di rimanere nascosta agli occhi esterni. È lo stesso Sbu, il servizio segreto ucraino, a rendere pubblico quanto avvenuto al colosso ucraino delle teleKyivstar. La compagnia ucraina è stata infatti vittima di un attaccorusso definito da Illia Vitiuk, capo del dipartimentodel Sbu, come causa di enormi distruzioni e mirato, oltre che alla raccolta di informazioni sensibili, a lanciare un “grande avvertimento, non solo per l’Ucraina, ma per tutto il mondo occidentale, affinché capisca che nessuno è intoccabile”. Un’operazione messa in atto con tempistiche dilatate. La vera e propria azione disruptive è iniziata infatti il 12 dicembre del 2023, mentre il presidente ucraino Volodymyr ...