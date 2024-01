Ascolti tv ieri | record choc Affari Tuoi | boom Rischiatutto Sale Bonolis

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Glitv dimercoledì 3 gennaio 2024 hanno registrato per70 su Rai1 4.529.000 spettatori, 28.1% di share. Su Canale 5 Coppa Italia Roma contro Cremonese è stata seguita da 3.033.000 telespettatori, share 15.2%. Su Rai 2 la serie Il Giro del Mondo in 80 Giorni ha ottenuto 731.000 telespettatori, share del 3.6% e 739.000, 4.3%, mentre su Italia 1 il film E.T. L'Extraterrestre 775.000 spettatori, 4% di share. Di seguito glitv disera degli altri canali: Rai3 film Free Liberi 745.000, 3.9% Rete 4 Fuori dal Coro 952.000, 6.5% La7 Storie di un Regno Carlo Il Nuovo Re 797.000, 4.1% Tv8 il film Dirty Dancing Balli Proibiti 700.000, 3.8% NOVE film Come ti Ammazzo il Bodyguard 370.000, 2%.tvaccess: nuovo ...

... la puntata d'esordio de 'L'Eredità' - andata in ondasu Rai1 con la nuova conduzione di Marco ... 'Siamo felicissimi di questo inizio così esaltante, che comee share non si vedeva da più ...Come sono andati glitv dei programmi andati in onda nel preserale di, martedì 2 gennaio 2024 Ecco i dati Auditel in merito all'analisi deglitv di: L'Eredità e Avanti un Altro . Auditel,tv ...Ascolti tv 3 gennaio 2024: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (mercoledì) | Qual è il programma più visto della serata ...