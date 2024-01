Arsenal | una maglia senza rosso in Fa Cup | ecco perché

Terza stagione dell'inizativa 'No More Red' con cui l'e il suo sponsor tecnico adidas intendono sensibilizzare sul tema della violenza giovanile con armi da taglio. Contro il Liverpool, in Fa Cup, i Gunners indosseranno per la prima volta in casa ...... oltre adclassica come quella trae Liverpool, spicca anche Crystal Palace - Everton , che in campionato sarebbe uno scontro salvezza. Davanti, in classifica, ci sono le Eagles di Roy ...La sessione di calciomercato invernale è ufficialmente terminata. Le italiane e non solo lavorano alle migliori opzioni per il club.Non è buon momento per il Newcastle. Ha iniziato la stagione con grandi ambizioni, ma la sconfitta rimediata ad Anfield Road contro il Liverpool (4-2, 1° gennaio) ha confermato la ...