Arriva il conto da 700 euro | ma le donne non vogliono pagare | “Sei l’unico uomo qui Perché vorresti dividere la cifra?”

(Di giovedì 4 gennaio 2024) “? Siamo tutte“, è il coro che si è alzato a gran voce nei confronti di unche, al termine di una cena di compleanno, aveva domandato al cameriere se poteva ripartire ilin modo tale da potersolo “per la festeggiata e mia moglie”. Dopo la richiesta, si è scatenato il finimondo a tavola. In un video diventato virale su TikTok si vede unche affronta un’accesa discussione con le invitate al compleanno, reo di non aver offerto a tutte la cena, in quanto unico. Nel video il signore è chiaro fin da subito: vuoleper la compagna e per la festeggiata. Le altre avrebbero pensato al resto. La somma, inoltre, è da capogiro (quasi 700 ...

Dal Movimento Difesa del Cittadinoun'articolata guida ai consumatori per la liberalizzazione del mercato del gas e dell'energia ... tenendodegli sviluppi futuri del settore energetico. 3.Dopo il mini frigo a forma di Xbox Series Xil tostapane con le sembianze di Xbox Series S , ora in vendita al prezzo di 39,99 dollari da ...anche da timer/orologio digitale a LED per il...Come investire i soldi fermi sul conto corrente Uno dei quesiti frequenti fra coloro che investono riguarda la gestione di liquidità in eccesso, quando non si desidera al momento allocarla in ...Secondo il sindacato dei vigili il Comune si sarebbe accorto in tempo. Il caso non riguarda le contravvenzioni per divieto di sosta ...