ArpaDog | arriva la sfilata di bellezza a 4 zampe | evento il 6 gennaio

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIl prossimo Sabato 62024 , nella festa dell’Epifania che segna il termine delle festività natalizie, il Comune di Arpaise informa i cittadini e l’invita a partecipare a due importanti appuntamenti per vivere tutti insieme, grandi e piccoli, la festa dell’Epifania, un occasione unica dopo aver festeggiato il Capodanno, stare insieme in comunità tra gli amici a 4ed i piccoli che attendono l’arrivo della Befana. Ecco dunque il programma del cartellone di eventi: alle ore 14.30 in Piazza Matteo Renato Donisi “” a cura dell’Associazione Cinofila Wusd (Work Utility Sporting Dog),didegli amici a 4,aperta a tutte le razze e meticci, inizio iscrizioni: Il programma: ore 15.00 benedizione dei cani, ore 15.15 ...