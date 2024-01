Arianna Caserta | il nuovo sistema ASL Caserta per facilitare gli accessi nei presidi ospedalieri

(Di giovedì 4 gennaio 2024). ASLcomunica che è già operativa “” presso l’ospedale di Marcianise perl’accesso di tutti gli utenti ed in particolare degli utenti ipovedenti. Si ricorda inoltre che analoga procedura è già attiva da tempo presso il PO S.G. Moscati di Aversa. Dal 4 Gennaio 2024 sarà operativa anche nei PPOO di S. Maria CV e Maddaloni. Si sottolinea che “” contribuisce a migliorare l’efficienza degli Ospedale dell’Aslgrazie alla riduzione dei tempi di ricerca dei percorsi migliori per gli ambula tori incrementando la customer satisfaction.

