Ardea | ladri notturni inseguiti e beccati dai carabinieri

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 4 gennaio 2024), 4 gennaio 2024 – Operazione con inseguimento da parte del comando Tenenzadinella notte tra il 3 ed il 4 gennaio. I militari, infatti, sono prontamente intervenuti a seguito di una telefonata che li avvisava di come, all’interno di uno stabilimento in via della Muratella posto sotto sequestro per reati di mafia. Ieri sera ignoti a bordo di un’auto di grossa cilindrata e di un camion. sono entrati nell’area posto cercando di fare razzie di oggetti metallici di valore, oltre che di quant’altro avessero trovato. I malviventi sono fuggiti all’arrivo deiche, dopo un inseguimento, sono riusciti ad arrestarli. I presuntisono stati portati al comando e, dopo gli interrogatori di rito, trasferiti in altro luogo. Ihanno ricevuto il ...