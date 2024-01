Arandina vs Real Madrid – probabili formazioni

... l', che gioca in categorie inferiori. Certo, è stata questa un ulteriore prova (ma non ... LaSociedad è favorita. Come vedere Cadice -Sociedad in diretta tv e streaming Cadice -...IlMadrid sta affrontando un periodo di totale emergenza infortuni, che riguarderà anche Ferland ... Il giocatore dovrebbe tornare a disposizione per la gara di Coppa del Re contro l', ...Conoce todos los detalles del encuentro entre el Real Madrid y el Arandina en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey.El ganador del encuentro tendrá que enfrentarse en los cuartos de final al vencedor de la llave entre el Real Madrid o el Arandina.