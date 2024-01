Apre il primo distributore ecodiesel HVO100

(Di giovedì 4 gennaio 2024)nel milanese ildiPartnership tra EKOpoint e Costantin, per la prima volta il biodiesel esce dalla rete Costantin. Luca Cavatton di Costantin: “Vendiamo l’ad un prezzo di molto inferiore al diesel tradizionale per mandare un messaggio forte sia al consumatore finale che agli operatori di settore: il futuro è della mobilità green” Il biodiesel arriva anche nel Milanese, precisamente a Carpiano. Qui è stato inaugurato ildiin Lombardia, uno spazio che segna anche una svolta storica nel settore dei combustibili a basso impatto ambientale: è ilpunto fuori dalla rete di Costantin ad erogare il nuovo combustibile green, ...

Caserta . Caserta è stata la scelta per il primo negozio fisico del colosso degli snack American i più famoso d’ Italia . Inaugurato il 2 dicembre in ... (casertanotizie)

Il 2024 siall'insegna di forti rincari per i consumatori . Come denunciato da tempo da Federconsumatori , ... non certo ricchi, con un reddito ISEE compreso tra 9531 e 15.000 euro che dal...Conseguenze di tale pronuncia Tale pronunciala possibilità a tantissimi aspiranti che - anche ... Le news della scuola inpiano, oggi: https://www.tecnicadellascuola.it/le - notizie - del - ...Trianon, Nello Mascia apre la rassegna di gennaio dedicata a Raffaele Viviani L’artista porta in scena i due atti unici “‘O cafè ‘e notte e ghiuorno” (Caffè di notte e giorno) e “‘Nterr’ ‘a ‘Mmaculate ...Due esplosioni, almeno 84 vittime e 284 feriti. L’attentato a Kerman, in Iran, durante le commemorazioni dell’ex comandante delle forze Qods delle Guardie della rivoluzione, Qassem Soleimani, nel quar ...