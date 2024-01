Appresso alla musica con Renzo Arbore stasera su Rai 2 | Un viaggio nella storia musicale italiana

(Di giovedì 4 gennaio 2024)in seconda serata su Rai 2 va in onda la nuova puntata di: anticipazioni ed ospiti del programma cone Gegè Telesforo., giovedì 4 gennaio, in seconda serata, alle 23:45 circa, subito dopo The Floor - Ne rimarrà solo uno, va in onda la prima puntata di. Il programma scritto e condotto dache avrà al suo fianco Gegè Telesforo. La serie offre uno sguardo unico sulladellae internazionale della seconda metà del Novecento.- Un...

Stasera , giovedì 4 gennaio, in seconda serata , alle 23:45 circa, subito dopo The Floor - Ne rimarrà solo uno, va in onda la prima puntata dimusica . Il programma scritto e condotto da Renzo Arbore che avrà al suo fianco Gegè Telesforo . La serie offre uno sguardo unico sulla storia della musica italiana e internazionale ...Un nuovo programma per Renzo Arbore in arrivo su Rai2. Si tratta di 'musica: Premiata bottega di antiquariato musicale di Renzo Arbore', una serie di Rai Cultura. Ecco quando in tv e di cosa parlerà. Renzo Arbore in tv: quando su Rai2 Torna in tv Renzo ...Questa sera, in seconda serata su Rai 2, potrete seguire la prima puntata di Appresso alla musica con Renzo Arbore e Gegè Telesforo. Scoprite tutte le anticipazioni e gli ospiti in programma!Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...