Antony Blinken in Medio Oriente per evitare una guerra regionale

Il segretario di Stato americano,, è in partenza per una nuova missione diplomatica nella regione, mentre il leader supremo iraniano, Ali Khamenei , tenta di contenere la spirale di ...Il segretario di Stato Usa,, partirà oggi per il Medio Oriente. Nel suo viaggio è prevista anche una tappa in Israele, mentre gli Stati Uniti proseguono le consultazioni diplomatiche ...Israele sta valutando l'apertura del valico di Erez, nel nord della Striscia di Gaza, per far arrivare gli aiuti umanitari nel nord di Gaza.Dopo le esplosioni in occasione dell’anniversario della morte di Soleimani (oltre 100 morti) Teheran punta il dito contro Washington e Israele. Il segretario di Stato Usa di nuovo in missione ...