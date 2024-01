Antonella Mosetti | «Un agente molto potente mi ha fatto pesanti avances e se non avessi ceduto avrei chiuso con la tv» Fuori il nome!

(Di giovedì 4 gennaio 2024)(da IG) “Untuttorami haanche, con acclusa minaccia che, se noncon la tv. E infatti…“.lancia la bomba, ma con riserva: vuota il sacco, senza però fare il nome delmanager che avrebbe ostacolato la sua carriera sul piccolo schermo. “A dispetto della nomea che mi hanno appiccicato, non ho mai accettato compromessi. Per 20 anni m’hanno invitata ad Arcore: mai andata“ dichiara l’ex ragazza di Non è la Rai ad Oggi, da un po’dal giro che conta. L’ultimo impegno risale al 2016, concorrente al ...

Antonella Mosetti è una delle showgirl del piccolo schermo più conosciute. Partita a 17 anni con Non è la Rai, è stata in tantissimi programmi ... (leggo)

svela la verità sul suo rapporto con l'ex marito Alex Nuccetelli e sulla crisi avuta a causa di Francesco Totti e Ilary Blasi.e Alex - Spetteguless.it Emergono sempre più ...è stata la protagonista di una recente intervista sul settimanale Oggi , nella quale ha affrontato vari argomenti, tra cui i ricordi legati al programma che la fece conoscere, Non è ...Chiara Ferragni: Coca Cola sospende la campagna pubblicitaria. Andiamo a scoprire tutti i dettagli della notizia ...Agrigento, due donne trovate morte in case diverse. La prima, in cortile Avenia, sarebbe morta in seguito ad un incendio ...