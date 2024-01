Antonella Fiordelisi smentisce la presunta relazione segreta con Stefano De Martino | “Mai stata con gente fidanzata nella mia vita”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Dopo giorni in cui si era infiammato l’asse ‘De, Belen Rodriguez e‘, è arrivata la smentita da parte dell’ex concorrente del Grande Fratello sulla‘passionale frequentazione’ tra lei ed il ballerino. “Mi sto godendo questi bellissimi giorni di vacanza e mi ritrovo su dei gossip beceri per colpa diche non ha nulla da fare. Maiconmia, quindi per accuse gravi ci penseranno gli avvocati”, ha scrittosul proprio profilo X. Ad alimentare le voci di passati incontri tra i due è stato ‘l’investigatore social’ Alessandro Rosica, che avrebbe indicato la modella come una (delle presunte 12) amante avuta da Dedopo una prima ...