Anticipazioni Un Posto al Sole | la puntata di oggi | 4 Gennaio

Leggi su zon

(Di giovedì 4 gennaio 2024): una nuova e sorprendentedi Unalsta per essere trasmessa sugli schermi di Rai Tre a partire dalle 20:50. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostresu Zon.it.Unal: ladel 4Clara è indecisa se consentire al Alberto di prendersi Federico perché teme che non potrebbe riportarglielo. Intanto, i rapporti tra Viola e Antonio continuano ad essere molto tesi. Nel frattempo, Diego tenta in ogni modo di mettersi in contatto con Ida, ignaro che la ragazza sia prigioniera della sua famiglia in Polonia.Unal: Ilenia Lazzarin- ...