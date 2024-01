Anticipazioni La promessa | la puntata di oggi | 4 Gennaio

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Il pomeriggio di Canale 5 si riempie di soap opera spagnole, si aggiunge “La” una delle più recenti. La fiction è trasmessa sull’emittente televisiva La 1 di TVE dal 122023. “La” è ambientata a Cordova, nel 1913 e parla di Jana Expósito, una ragazza che arriva presso il palazzo de La(situato a Los Pedroches) decisa a vendicare la morte di sua madre e a scoprire dove si trova suo fratello minore. Scopriamo leLaLa: ladel 4Jimena si sfoga con Catalina perché è gelosa di Blanca ma Catalina prova a dirle che non è vero. Mauro dice a Lope che Petra non doveva rivelare a Maria che Salvador era morto. Intanto, Mauro ...

