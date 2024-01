Angelosanto nuovo coordinatore nazionale per la lotta all’antisemitismo

(Di giovedì 4 gennaio 2024) “Il prefetto Pecoraro si è dimesso per ragioni personali dal suo incarico” diper la, “siamo in procinto di nominare il generale, già capo del Ros”, una figura “molto autorevole per occuparsi di questa materia”. È quanto ha detto la premier, Giorgia Meloni, durante la conferenza stampa di fine anno. L’ex generale dei Carabinieri Pasqualesarà nominato dal governoper la“Colpisce molto – ha detto la premier Meloni – che le immagini feroci dell’attacco di Hamas dello scorso 7 ottobre hanno prodotto una recrudescenza dell’antisemitismo, che vuol dire che covava sotto la cenere. ...

