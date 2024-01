Anas | Meloni | Salvini non chiamato in causa | non deve riferire in Aula

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Roma, 4 gen. (askanews) – “Mi stupisce sempre un po’, e un po’ mi preoccupa, leggere sulla stampa virgolettate dichiarazioni che non ho mai fatto. Sul caso specifico di Tommaso Verdini io ho trovato virgolettate dichiarazioni che non ho mai fatto, neanche in privato, è una tendenza che ho riscontrato spesso in questo anno e che mi mi preoccupa. Non ho mai avuto cose particolari da dire perché banalmente non ho gli elementi per commentare il fatto in sè”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgiarispondendo a una domanda sull’inchiesta per gli appaltinel corso della tradizionale conferenza stampa di fine anno. “Sulla questione – ha aggiunto la premier – bisogna attendere il lavoro della magistratura, commentare semmai gli sviluppi. Sicuramente da quello che ho letto le intercettazioni fanno riferimento al precedente governo, ...