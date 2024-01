Amici | su Luca Jurman interviene Paola Di Gesu | produttrice esecutiva del talent | Infanga per cercare visibilità!

Dopo la nuova polemica di Luca Jurman contro i cantanti di Amici , un ex allievo del talent, LDA, è intervenuto per rispondergli per le rime! (comingsoon)

Una serie di polemiche si è accesa tra Luca Jurman , noto vocal coach , e LDA, ex allievo di Amici , in merito alle continue critiche di dell’ex ... (anticipazionitv)

Negli ultimi mesi Luca Jurman , ex professore di Amici , ha più volte fatto parlare di sé sui social proprio per via dei commenti riservati alla ... (isaechia)

La serata - promossa dai genitori Paolo Di Caro eValdiserri con il supporto della Fondazione Roma Tre Teatro Palladium, vedrà sul palco del teatro del suo quartiere protagonisti glie la ..."Dillo solo ai tuoi migliori", racconta lo staff di Lumen sui social. Perché è un party per ... Al mixer eccoPedonese e SaintPaul Dj, al microfono e al sax c'è Max The Voice . Spesso poi ...Bologna, 4 gennaio 2024 – Al via la prima giornata del tour della ‘ Befana di Solidarietà della Casa dei Risvegli Luca De Nigris ’ che oggi ha incontrato i piccoli pazienti del reparto Pediatrico e ...Tutto quello che c’è da sapere su Luca Jurman, il cantante jazz: la carriera come produttore musicale, i progetti in tv, il passato ad Amici e le critiche ...