Amici | Luca Jurman ribatte alla produzione del talent | Se rispondono così è evidente che

(Di giovedì 4 gennaio 2024) In seguitonota delladi, in cui la produttrice delsi scagliava contro, il vocal coach ha deciso di rispondere a tono. Ecco cosa ha dichiarato!

Luca Jurman Fascino dice basta. Dopo settimane in cui Luca Jurman , ex coach di canto di Amici di Maria De Filippi, si “diletta” sul web a ... (davidemaggio)

Amici A tempo di record è già arrivata la risposta di Luca Jurman alla produzione di Amici di Maria De Filippi che ha messo in evidenza le sue ... (davidemaggio)

La produzione di Amici , talent di Canale 5, risponde alle accuse di Luca Jurman in un lungo post sui profili instagram del programma (ilgiornale)

«Amici», la produzione contro Luca Jurman: «Non lo rivogliamo, per questo ci insulta». Lui: «Ecco cosa succede se ci si batte per il talento» ...In seguito ai diversi attacchi al programma da parte dell'ex vocal coach, è intervenuta la produzione del talent.