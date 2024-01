Amici | la produzione racconta la verità su Luca Jurman | “Basta | c’è un limite a tutto”

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione “Che si parli di un programma tv nel web e sui giornali, è cosa più che normale. Che se ne parli perché qualcuno decide di screditare quel programma perché non corrisponde al suo gusto personale, succede e va accettato come tutte le critiche. C’è però un…”. È così che inizia la nota ufficiale pubblicata dalladidi Maria De Filippi sui vari canali social. Con chi ce l’hanno?, vi starete chiedendo. E noi, invece, vi domandiamo: ve lo ricordate? Ecco, ce l’hanno proprio con ...

Nel daytime di Amici 23 è arrivata una comunicazione per Anna Pettinelli sulla punizione scelta per Matthew . (comingsoon)

Negli ultimi mesi Luca Jurman , ex professore di Amici , ha più volte fatto parlare di sé sui social proprio per via dei commenti riservati alla ... (isaechia)

...del programma avrebbe riservato a Holden , uno dei cantanti di questa edizione. Durante una diretta su Instagram piuttosto dura, Jurman si è persino scontrato con LDA , ex allievo di...... una"Fratelli di Taglia". Pozzolo prende di volta in volta le sembianze di John ...Brothers (quello che diceva alla fidanzata "Non sono stato io") e una citazione da intenditori di...Luca Jurman ha fatto molto parlare di sé negli ultimi mesi, soprattutto per le sue critiche contro il talent show che lo ha reso famoso al pubblico televisivo, Amici. Prima ...La produzione di Amici ha diramato sui propri profili social, una nota ufficiale in cui spiega come sono andate davvero le cose con l'ex professore Luca Jurman ...